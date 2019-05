Ancelotti conferma: "Insigne rimane, c'è voglia di prolungare col Napoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutte confermate le recenti indiscrezioni che hanno raccontato di un Lorenzo Insigne voglioso di continuare con il Napoli e di allungare anche il proprio rapporto col club di cui è capitano. Carlo Ancelotti ha parlato così in conferenza stampa al riguardo: "È vero che c'è stato quest'incontro, c'è la volontà di Insigne di restare e di rinnovare il contratto e da parte nostra non c'è mai stata la volontà di cederlo. La settimana ha confermato che ha voglia di restare e noi ne siamo contenti". Questo un breve estratto della conferenza stampa, in corso, del tecnico azzurro.