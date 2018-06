Ancelotti: "Contattato dall'Italia, ci sono squadre che non allenerei"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Non ho mai allenato una nazionale e un giorno mi piacerebbe farlo”. Parla così Carlo Ancelotti ai microfoni della Tv messicana con la quale sta collaborando come opinionista nei Mondiale. “Sono stato contattato dall’Italia, ma preferisco ancora allenare un club giorno dopo giorno. Barcellona? Sarebbe complicato per me dopo aver allenato il Real Madrid, così come non allenerei mai l’Inter dopo tanti anni sulla panchina del Milan”, ha aggiunto il nuovo tecnico del Napoli.