Ancelotti: "CR7 nello spogliatoio non è mai stato una prima donna"

Carlo Ancelotti è stato ospite questa mattina dell'Università Vanvitelli di Napoli, per affrontare tanti temi legato all'ambiente universitario e non solo. L'allenatore del Napoli, nel corso del botta e risposta, s'è soffermato anche sulla gestione delle prime donne nel calcio: "Bisogna chiarire un punto. Cosa si intende per prima donna? Un esempio: per tutti CR7 è una prima donna, ma nello spogliatoio non lo è mai stato. Lo è per i media, per la stampa. Ronaldo è trattato come gli altri. Poi, ovvio, ci sono giocatori con le proprie caratteristiche: chi è più egoista, chi più determinato, allora un allenatore deve cercare di mantenere un equilibrio spiegando all'egoista che l'altruismo è importante, e viceversa. Nel complesso non è una cosa complicata. In generale i più bravi non sono bravi per caso. Oggi il calciatore di talento, dato dalla natura, ha anche grande personalità. Posso fare l'esempio di Ronaldo, Ibrahimovic, Beckham. Oggi c'è maggior professionalità rispetto a trent'anni fa. Ecco perché a sessant'anni ho problemi alla schiena, alle ginocchia etc. Lo sport fa bene? Ad alto livello no (ride, ndr). Ma oggi anche nel campo della medicina sono stati fatti passi in avanti notevoli", le sue parole riportate da 'Tuttonapoli.net'.