Ancelotti difende il Napoli: "Si può fare, non sono deluso ma fiducioso"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, parla così in conferenza stampa al termine della gara persa dal Napoli a Londra: "Questa squadra attraverso il gioco ha dimostrato carattere e qualità. Sappiamo che è difficile, ma io credo che questo risultato ci scrolla di dosso tutte le preoccupazioni e le paure. Credo che tutti insieme ce la possiamo fare. Mancate le alternative? No, è mancata la prestazione del primo tempo. Io non sono deluso, sono fiducioso. La partita l'abbiamo persa nei primi 20 minuti quando siamo stati surclassati nella pressione, i due gol che sono arrivati sono stati errori evidenti nostri".