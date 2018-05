Ancelotti: "Difficile dire no alla Nazionale, ma voglio un club"

© foto di Imago/Image Sport

Carlo Ancelotti, candidato alla panchina della Nazionale fino a qualche settimana fa, ha rivelato a MilanTv il motivo per cui ha declinato l'offerta della FIGC, plaudendo alla scelta di Mancini: "E' un ottimo allenatore, ha esperienza internazionale. Se fosse lui la Nazionale credo sia in buone mani. E' motivato e sono convinto che si possa ripartire. La mia è stata una scelta, voglio allenare il club. Non me la son sentita di cambiare mestiere. E' stata una decisione difficile, ma devo ascoltare quello che sento".