Ancelotti: "Diffide Insigne-Koulibaly? Senza calcoli per l'Inter. Allan ko"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista della gara di domani contro la SPAL, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato della formazione per la sfida del San Paolo: "Scelte condizionate dalla diffida di Insigne e Koulibaly? No, assolutamente. Non far giocare uno in diffida, significa tenerli fuori due partite con quella per la squalifica. Vogliamo fare un calcio propositivo e senza calcoli per l'Inter. Giocherà la squadra che ritengo migliore, poi dopo penseremo all'Inter, come sempre. Abbiamo tutta la rosa a disposizione, tranne Allan che ha un problema alla schiena, compreso Mario Rui che è rientrato da problemi suoi. Se Allan recupererà per l'Inter? Sì, non può giocare domani per il classico colpo della strega", le sue parole.