Primo messaggio di Carlo Ancelotti da ex allenatore del Napoli. Dopo l'esonero, il tecnico di Reggiolo ha affidato ai social il suo pensiero: "Tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opportunità che mi è stata data di vivere una grande esperienza in una città meravigliosa come Napoli".