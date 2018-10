Ancelotti e ADL vogliono Napoli coraggioso: le probabili della sfida

Fonte: Dall'inviato a Parigi

"Servirà un Napoli cazzuto". L'ha detto Aurelio De Laurentiis, patron azzurro, poche ore fa al termine del pranzo istituzionale con la dirigenza del PSG in vista della sfida delle 21 al Parco dei Principi. Carlo Ancelotti ieri in conferenza ha ammesso di voler vedere un Napoli coraggioso, dunque l'atteggiamento dovrebbe essere quello giusto per provare a tener testa a una delle compagini più forti d'Europa. Tra le file del Napoli, per quanto riguarda la probabile formazione, continua il ballottaggio sulla corsia di destra in difesa tra Hysaj e Maksimovic. L'ex Torino e Spartak Mosca sembra in pole, dando così modo ad Ancelotti di riproporre la difesa a tre che tre settimane fa fermo il Liverpool al San Paolo. Un altro ballottaggio è quello sulla corsia mancina di centrocampo, con Zielinski e Fabian che si contendono una maglia da titolare. Lo spagnolo sta scalando le gerarchie e potrebbe essere l'uomo scelto da Ancelotti per giocare dal 1'. In avanti c'è Insigne dall'inizio, con lui dovrebbe esserci Mertens. Milik, però, è pronto a subentrare a gara in corso.

Tra le file dei parigini, invece, out Thiago Silva per infortunio. L'ex Milan si aggiunge agli indisponibili Kurzawa e Dani Alves, oltre a Buffon che sconterà proprio stasera il terzo turno di squalifica. Tuchel schiererà Kimpembe in difesa con Marquinhos con Meunier a destra e Bernat a sinistra. A centrocampo Rabiot e Verratti con in attacco Mbappè, Neymar e Di Maria (in ballottaggio con Draxler) con Cavani punta centrale.

Queste le probabili formazioni:

PSG (4-2-3-1): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Rabiot, Verratti; Mbappé, Di Maria, Neymar; Cavani. All. Tuchel.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens. All. Ancelotti.