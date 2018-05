Ancelotti e i suoi fratelli. Tutti i nomi di ADL per la panchina del Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Ancelotti è il primo nome, di grandissimo prestigio, che Aurelio De Laurentiis ha in mente per il suo Napoli in caso di divorzio con Maurizio Sarri. L'ex tecnico di Bayern, PSG, Real e Chelsea non è, però, l'unico al vaglio del numero uno partenopeo. Come riporta Il Mattino nel novero dei papabili c'è anche Antonio Conte, la cui situazione è però bloccata dal contratto pluriennale col Chelsea. L'ex ct azzurro sarebbe disponibile per il Napoli solo in caso di esonero da parte del club londinese: una soluzione, questa, che potrebbe arrivare in caso di sconfitta nella finale di FA Cup sabato contro il Manchester United.

Gli altri nomi sul piatto sono quelli di Paulo Fonseca dello Shakhtar, formazione che ha estromesso proprio il Napoli dall'ultima Champions, Unay Emery, Rafa Benitez, Simone Inzaghi, Marco Giampaolo, Leonardo Semplici e Aurelio Andreazzoli.