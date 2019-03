Ancelotti e il mercato: "Tante voci false. Mertens? Penso al futuro con lui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le voci di mercato incidono sul Napoli di Carlo Ancelotti? No, almeno secondo quanto afferma il tecnico azzurro. Il mister partenopeo, alla vigilia della sfida contro la Roma, ha parlato da Castel Volturno.

Distrazione dal mercato? "Lo scrivete e finisce lì. La stagione termina tra 60 giorni e non ha senso perdere energie col mercato, i giocatori lo sanno bene. Tutte voci al 99% che non sono vere. Addirittura si dice che io abbia chiamato miei ex giocatori, ma l'ultimo che ho chiamato è un ex, Xabi Alonso".

Il mercato dipenderà dalle cessioni? "Allan e Koulibaly sono giocatori del Napoli e resteranno del Napoli. Quando mi vedrete incatenato a Castel Volturno significherà che sono andati via. Non c'è la volontà di cedere e soprattutto non c'è l'esigenza di vendere".

Mertens rientra tra i giocatori promossi da Ancelotti? "Sì, sta facendo bene in campo e sul piano comportamentale. E' di aiuto per comportamenti e serietà, porta positività. Poi è dotato di personalità, un carattere positivo, il futuro lo penso con Mertens".