Ancelotti e il Napoli: cronaca e sviluppi di una storia in decollo

© foto di Imago/Image Sport

La convulsa serata del Napoli prende piede nel momento in cui il direttore sportivo Cristiano Giuntoli parte da Bologna per raggiungere Roma: obiettivo? Quello di incontrarsi con Carlo Ancelotti. È lui il tecnico prescelto dalla società partenopea per raccogliere l’eredità di Maurizio Sarri qualora l’attuale allenatore del Napoli dovesse effettivamente interrompere il suo rapporto con la società campana. Al summit si aggiunge anche il presidente Aurelio de Laurentiis infastidito dai continui ritardi e rilanci del suo attuale allenatore: le basi per il futuro sono state poste. Il Napoli offre all’ex allenatore di Milan e Bayern Monaco un biennale con opzione per la terza stagione contraddistinto da una clausola di uscita, il tecnico di Reggiolo rilancia con una richiesta di un contratto triennale con Opzione per il quarto anno; differenze tutt’altro che insormontabili per un progetto che potrebbe avere degli sviluppi di fondamentale importanza già a partire dalle prossime ore. Il prossimo passaggio è effettivamente legato alle scelte di Sarri, dopo la richiesta di ulteriore tempo per valutare la sua situazione professionale. Intanto gli azzurri valutano anche i profili in entrata per quanto riguarda il calcio mercato: per la porta la scelta è stata fatta con Rui Patricio in estrema pole position rispetto alla concorrenza targata Bernd Leno. Il Napoli valuta anche profili futuribili come quello di Lunin dello Zorya, giocatore che pareva essere in orbita Inter ma per il quale il Napoli ha effettuato un importante rilancio nel corso delle ultime ore. La fine di un ciclo, vedi le dichiarazioni del capitano Hamsik e l’inizio di una nuova era sono ormai predisposte chissà che con Ancelotti non possa tornare al San Paolo anche la voglia di un colpo ad effetto. L’era dei fuoriclasse potrebbe tornare a bussare alle porte dell’universo partenopeo.