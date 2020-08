Ancelotti e l'avventura al Napoli: "La verità ha molte facce e non interessa a nessuno"

Intervista concessa al 'Corriere dello Sport' da Carlo Ancelotti, manager dell'Everton che nel corso del botta e risposta è tornato sulla sua avventura al Napoli conclusa lo scorso dicembre. In questi mesi, il manager emiliano è stato al centro delle critiche per come è andato il campionato della squadra partenopea: "Sono un grande incassatore. A Napoli auguro tutto il bene possibile. La verità ha molte facce e non interessa a nessuno, non oggi".