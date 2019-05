© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ieri sera, per la prima volta da quando siede sulla panchina del Napoli, Carlo Ancelotti ha fatto riferimento a una clausola rescissoria presente nel suo contratto. "Io sto bene qui - ha dichiarato - ho una clausola e spero che il club la eserciti".

Le clausole non sono una novità per il club partenopeo. Erano già consuetudine nell'accordo con Maurizio Sarri e sono completamente ad appannaggio del Napoli, che sicuramente confermerà Ancelotti entro il 30 maggio (data ultima della scadenza). Anzi, l'idea del presidente De Laurentiis è quella di prolungare il contratto ben oltre i tre anni stipulati la scorsa estate.

Il nome di Carlo Ancelotti in queste ore è emerso anche nell'ambito del casting Juventus per il dopo Allegri: è il nome consigliato da Cristiano Ronaldo, allenatore con cui Ancelotti ha un ottimo rapporto. Ma la trattativa nemmeno partirà perché il Napoli non vuole privarsi dell'attuale tecnico.