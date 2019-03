© foto di Insidefoto/Image Sport

Aurelio De Laurentiis ha un obiettivo: trattenere il più a lungo possibile Carlo Ancelotti. Un rapporto che il presidente partenopeo vorrebbe portare fino al termine della carriera del tecnico. Lo stesso Ancelotti si è cosi espresso in merito: "Posso considerare di chiudere la carriera qui, ma è un discorso a lungo termine, non penso di finire... io mi trovo molto bene qui, lo stesso il club, quando c'è sintonia si può continuare e non mettere un limite"