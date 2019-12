© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo Arsenal. L'Everton, spiega in questi minuti Sky Sports UK, ha aperto le trattative con Carlo Ancelotti. Al momento, sulla panchina dei Toffees, c'è il caretaker Duncan Ferguson, reduce peraltro dalla vittoria contro il Chelsea. In pole ci sarebbe David Moyes ma l'Everton avrebbe preso ora contatto con Ancelotti.