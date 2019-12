© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso è pronto per essere ufficializzato come nuovo allenatore del Napoli. Il bilancio da allenatore contro gli azzurri? A metà del guado. Quattro gare giocate, una vittoria, ai quarti di Coppa italia, due pareggi, in Serie A, e una sconfitta, sempre nella scorsa massima serie. In tutto, quattro gol fatti e tre subiti, a favore due volte Piatek, una Bonaventura e una Calabria, contro la doppietta di Zielinski e uno di Mertens.