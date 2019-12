Ancelotti-Everton, accordo quadriennale. Serve la risoluzione col Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manca praticamente solo l'ufficialità per lo sbarco di Carlo Ancelotti all'Everton. L'accordo, stando a quanto riportato da SkySport, è stato trovato a notte inoltrata in quel di Londra per un contratto di quattro anni e mezzo. Prima dell'ufficialità da parte del club di Liverpool occorrerà risolvere l'accordo ancora in essere con il Napoli. Una situazione, questa, che viene considerata una mera formalità dato che Ancelotti al momento del suo approdo al club partenopeo aveva pattuito con Aurelio De Laurentiis una clausola per liberarsi dal contratto.

Sul fronte dello staff, tranne che per un preparatore dei portieri, sarà lo stesso che Ancelotti ha avuto a Napoli, con il figlio Davide e Duncan Ferguson, leggenda del club del Merseyside e attuale manager ad interim, come vice.

L'esordio di Ancelotti con l'Everton dovrebbe dunque essere il 26 dicembre prossimo nel match contro il Burnley.