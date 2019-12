Ancelotti-Everton, è fatta: annuncio entro sabato, presentazione lunedì

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti diventerà il nuovo allenatore dell'Everton entro il weekend. E sarà presentato a Goodison Park nella giornata di lunedì: lo riporta Sky Sports News UK, secondo cui l'ex tecnico del Napoli ha definito l'accordo con il secondo club di Liverpool. Sabato contro l'Arsenal, con l'allenatore italiano in tribuna, sarà quindi l'ultima partita alla guida della sua squadra del cuore per Duncan Ferguson, tecnico ad interim pronto a cedere la panchina dell'Everton. Poi, al via la nuova avventura inglese di Ancelotti.