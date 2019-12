Ancelotti-Everton, mossa di Moshiri-Kenwright: prima scelta dei Toffees

© foto di Insidefoto/Image Sport

Potrebbe durare solo una settimana la disoccupazione di Carlo Ancelotti, il cui appeal non è andato in calando dopo il pessimo avvio di stagione con il Napoli. A 60 anni, il tecnico italiano potrebbe fare ritorno in Premier League, dove ha allenato il Chelsea tra il 2009 e il 2011, vincendo un campionato, una Coppa d'Inghilterra e il Community Shields.

Prima scelta - Secondo quanto riportato dai media inglesi nelle ultimissime ore, infatti, Ancelotti sarebbe già a Liverpool per parlare con la dirigenza dell'Everton. In casa Toffees, allenati a interim da Duncan Ferguson dopo l'esonero di Marco Silva, tra quelli che sarebbero pronti ad accogliere a braccia aperte l'ex allenatore del Napoli ci sarebbe soprattutto Moise Kean, che con la nuova guida tecnica potrebbe uscire dalla lunga spirale negativa in cui è entrato da quando ha lasciato la Juventus. Inoltre, si apprende dalla news in arrivo dalla Premier, Ancelotti sarebbe la prima scelta della proprietà, voluto in prima persona dal maggior azionista, Farhad Moshiri, e dal presidente Bill Kenwright.