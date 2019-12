© foto di Insidefoto/Image Sport

Quali sono gli obiettivi di Carlo Ancelotti con l'Everton e perché il tecnico italiano ha scelto i Toffees? Lo stesso Ancelotti ha risposto così, in conferenza stampa: "Vogliamo essere competitivi in Premier League, questo credo sia già abbastanza. Dobbiamo crescere, il club vuole costruire un nuovo stadio e questo credo significhi che la società è molto ambiziosa... Tradizione e storia sono un'attrazione del club. Anche quando ero al PSG il progetto era allettante... Credo che qua sia simile la questione, mi piacciono le squadre ambiziose che hanno un'idea chiara su come arrivare al successo. Ho visto il cnetro sportivo e l'idea di costruire un nuovo stadio è stato un ulteriore stimolo".