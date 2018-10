Ancelotti fa 10 su 10. Ma l'assenza di Insigne è una vera e propria novità

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Ancelotti fa 10 su 10 e contro il Sassuolo schiera in campo la decima formazione diversa in altrettante partite giocate. Una scelta che visto il recente passato sorprenderebbe poco, non fosse che questa volta a restare seduti in panchina sono interpreti di primissimo livello come Callejon, Hamsik, Allan e soprattutto Lorenzo Insigne, il più presente da inizio stagione ad oggi (sempre titolare nelle 9 gare precedenti). I risultati fino ad ora hanno dato ragione a Carletto. Vedremo se anche questa volta il campo sarà dalla sua parte.

Questa la formazione odierna del Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Ounas, Diawara, Rog, Zielinski; Mertens, Verdi. A disposizione: Karnezis, D'Andrea, Maksimovic, Fabian, Allan, Hamsik, Callejon, Milik, Insigne.