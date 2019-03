© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato del ko con la Juve, del gap con i bianconeri e della sfida contro il Salisburgo: "La partita di stasera dimostra che siamo vicini alla Juve, siamo stati anche superiori. A livello tecnico e tattico siamo molto vicini e questo ci conforta per le prossime, giovedì è importante e tutti devono saperlo. È delicata e pure più difficile di stasera perchè la Juve è stata rinunciataria, il Salisburgo invece pressa alto e non sarà lo stesso! La prestazione ci dà fiducia, non mi aspettavo questa supremazia".