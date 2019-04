Ancelotti: "Giovedì non andremo allo sbaraglio, c'è tempo per due reti"

Fonte: TuttoNapoli.net

L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha commentato così in conferenza stampa la vittoria di questa sera contro il Chievo, proiettandosi già al ritorno dei quarti di finale di Europa League con l'Arsenal: "Siamo andati bene dal punto di vista caratteriale, insistendo su chi aveva già giocato, senza troppi cambi, rispettando il piano preparato. All'inizio forse siamo stati un po' timorosi, dopo il 2-0 però la squadra s'è sciolta ed è tornata a giocare sui suoi livelli".

Su possibili problemi di condizione: "Chi dice che questa squadra ha problemi fisici vive in un altro mondo. La squadra fisicamente sta bene, i problemi avuti nelle ultime gare non sono legati alla condizione, ma all'atteggiamento superficiale, alcune partite non lette bene, tutto qui. Poi chi ha giocato giovedì sera non era brillantissimo, questo è chiaro, ma era importante ritrovare entusiasmo dopo questa gara".

Insigne, Mertens e Milik insieme giovedì? "Sì, è una possibilità. Dovremo attaccare, ma con intelligenza. Servono due gol, ma c'è tempo. Non dobbiamo andare allo sbaraglio. Servirà lucidità, non solo ritmo".

Passo in avanti per l'Arsenal? "Era quello che cercavamo, risultato pieno e prestazione, anche perché la classifica non è ancora chiara anche se siamo ben posizionati. L'ambiente si rasserena molto e abbiamo quattro giorni per prepararla bene".

Koulibaly può fare la differenza? "La differenza la fa sempre il collettivo, la squadra, l'atteggiamento, il nostro pubblico. Sarà una serata speciale per tutti, speriamo di farcela".

Schemi su Koulibaly studiati anche per l'Arsenal? "Va sempre a saltare, mi sorprende che abbia segnato solo oggi per la prima volta perché è fortissimo di testa. Oggi ne ha fatti due, speriamo sia di buono auspicio".

La riunione della squadra? "L'hanno voluta fare loro, chiedete a loro (ride, ndr). Penso abbia fatto bene, soprattutto per recuperare un po' di spirito".