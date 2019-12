© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A undici giorni dal licenziamento dal Napoli, Carlo Ancelotti torna in panchina e riparte dalla Premier League. L'Everton ieri ha annunciato il nuovo allenatore, che per l'appunto sarà l'ormai ex azzurro. L'obiettivo dei Toffees per quest'anno è quello di levarsi in fretta dai guai, ma per il futuro le ambizioni sono alte perché la proprietà è ricca. Il sogno di Carletto è quello di trasformare l'Everton e per farlo bisognerà mettere mano al portafoglio. Secondo il Corriere della Sera, il club inglese puntellerà la rosa tra gennaio e giugno e spuntano due obiettivi proprio in casa Napoli: Kalidou Koulibaly e Piotr Zielinski, due nomi più per l'estate che per la prossima finestra di mercato.