Ancelotti guarda in casa Napoli. Contatti con De Laurentiis per Allan e Koulibaly

Carlo Ancelotti potrebbe presto tornare a trattare con Aurelio De Laurentiis. Non per un posto in panchina, visto che la sua avventura all'ombra del Vesuvio è terminata alcuni mesi fa, ma per chiedere due giocatori da portare all'Everton. Il primo è Allan, che lascerà con ogni probabilità Napoli in estate, mentre il secondo è Kalidou Koulibaly che in questa stagione non si è espresso sui suoi livelli e che potrebbe partire in vista della prossima stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.