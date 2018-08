Ancelotti: "Ho accettato Napoli anche per vivere la passione del sud"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia di Lazio-Napoli, il tecnico partenopeo Carlo Ancelotti ha parlato dei motivi che l'hanno spinto ad accettare la proposta di Aurelio De Laurentiis e degli obiettivo stagionali.

Prima domanda per l'allenatore: qual è il suo stato d'animo alla vigilia della prima di campionato? "Molto emozionato, torno in Italia dopo nove anni. Tante cose sono cambiate, sono felice di essere qui. Purtroppo questa vigilia è stata funestata dalla disgrazia di Genova, ha affettato l'umore di tutta Italia. A livello personale sono felice di essere tornato in Italia".

Ha accettato l'esperienza azzurra anche per allenare al sud? "Ho scelto Napoli per quello. Vivere una realtà diversa totalmente dopo aver vissuto la calma di Parigi, Londra, contro la passione e l'entusiasmo di questa piazza".

Quali sono gli obiettivi stagionali? "Far rendere al meglio questi giocatori che hanno già fatto bene e possono ancora fare meglio. Vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni".