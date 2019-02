Ancelotti: "Maksi-Kouli, solo acciacchi. Mertens ha fastidio da due giorni"

Fonte: Dall'inviato al Letzigrund Stadion di Zurigo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Carlo Ancelotti, nella conferenza stampa post Zurigo-Napoli, ha fatto il punto sugli infortunati in casa azzurra.

Nel finale di partita c'è stato qualche problema fisico per Maksimovic e Koulibaly. Come stanno? "Nessun problema, stanno bene, per loro solo qualche acciacco".

Mertens è finito in tribuna, quali sono le sue condizioni? "Ha un fastidio da due giorni, un muscolo contratto. Considerando anche il freddo abbiamo preferito non rischiarlo".