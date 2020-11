Ancelotti: "Ibrahimovic immortale, come CR7. Lo volevo a Napoli? Chiedetelo a lui..."

L'ex allenatore del Milan, Carlo Ancelotti, ha parlato a Tiki Taka di Zlatan Ibrahimovic, sempre protagonista con la maglia rossonera: "Quando è andato a giocare in America ho pensato che fosse ai saluti finali. E invece faceva gol in tutte le partite. Ora è tornato in Italia, pensavo fosse la fine e invece anche qui fa gol ogni domenica. È immortale, come Cristiano Ronaldo. Continuare a giocare è facile ma loro non giocano e basta, segnano sempre e fare sempre gol non è così semplice. Volevo Ibra al Napoli? Chiedetelo a lui".