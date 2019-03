© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista molto interessante al quotidiano Repubblica. Tra i temi principali il mercato: "Il Napoli non è costretto a vendere e tanto meno a realizzare plusvalenze. Koulibaly, ad esempio, da qui non si muove". Per l'allenatore del Napoli, la vittoria è vicina: "Ho una squadra già ben strutturata e con margini di crescita, anche se giovane. La spina dorsale è robusta". Grande sintonia tra Ancelotti e il progetto di De Laurentiis: "So che non si può pagare 10 milioni d'ingaggio a un giocatore. Il presidente tiene i conti a posto e non gli chiederò di far saltare il banco".