"Il rigore non è stato dato certo per fare un favore al Napoli,altrimenti chiudiamo tutto e andiamo a casa". Così l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha commentato il rigore concesso dall'arbitro Chiffi, su segnalazione del VAR, al 96esimo del match contro il Cagliari per tocco col braccio di Pisacane. "E' una situazione molto difficile da giudicare - prosegue -. In altre situazioni la scelta è andata contro di noi,come in occasione dell'espulsione rimediata da Meret dopo 25 minuti contro la Juventus: era un episodio per certi aspetti simile e in quell'occasione fu espulso il nostro portiere", ha detto a Sky.

