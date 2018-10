Ancelotti: "In Europa serve un impresa. Scudetto al Sud? E' l'ora..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il girone Champions e la lotta Scudetto visti da Carlo Ancelotti. Così li ha raccontati oggi nel corso della chiacchierata con la redazione de Il Mattino. "In Europa occorre un'altra impresa, ne abbiamo fatte due. Sarebbe stato più facile in caso di vittoria a Parigi, ora tocca farla in casa nostra. La spinta dei tifosi è importante quando la squadra c'è".

Sullo Scudetto. "Dal 2001 nessuno a Sud di Roma non vince nessuno? Sarebbe l'ora... Da allora c'è solo il Napoli. Il predominio si è spostato al nord. Scudetto questa stagione? Faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità e anche di più per vincere qualche competizione".