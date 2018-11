Ancelotti indica la via. Napoli con coraggio per superare ostacolo Reds

"A Liverpool con coraggio". Così Carlo Ancelotti ha risposto a chi gli ha chiesto nel post-gara contro la Stella Rossa come affrontare la prossima delicata sfida, quella decisiva di Anfield. Il Napoli ha battuto 3-1 i serbi ma la festa per la qualificazione agli ottavi è rimandata, perché il PSG ha battuto il Liverpool al Parco dei Principi rendendo ancora più avvincente in finale di raggruppamento. "Siamo in vantaggio, siamo primi nel girone più complesso della Champions. Siamo orgogliosi di essere in testa", ha poi aggiunto il mister del Napoli. Grande orgoglio, per un Napoli imbattuto nella massima rassegna europea. Ad Anfield la formazione azzurra si giocherà il proprio destino in Champions e, ironia del destino, sulla strada di Ancelotti ci sarà ancora il Liverpool. Ancora in una gara che diventa secca, come una finale.