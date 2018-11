Ancelotti: "Infastidito dalle domande sui cambi, può scattare l'ignoranza"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Dazn che andrà in onda giovedì prossimo. Nel pre-partita di Genoa-Napoli è stato mandato in onda un estratto: "Cosa mi dà fastidio nei post-partita? La cosa che più mi darebbe fastidio è legata ai cambi. Ci sono dei calciatori che arrivano la mattina della partita e non hanno dormito perché, non so, magari il figlio piangeva. Può capitare. A quel punto ci sono reazioni di allenatori che capisco, di fronte a domande come perché hai messo questo o perché hai tolto quell'altro. A volte può scattare l'ignoranza a caldo, soprattutto se hai perso".