Ancelotti: "Insigne? Se le scaramucce ci caricano, litighiamo sempre"

Fonte: Inviato a Salisburgo

Il gol nel finale ribalta il mondo di Lorenzo Insigne. Dalla tribuna di Genk alla panchina di Salisburgo sembra esserci una vita di distanza, e quell’abbraccio cercato con Carlo Ancelotti dopo la rete del 3-2 (e dei tre punti) la dice lunga. In conferenza stampa, lo stesso allenatore del Napoli ha rimarcato non solo il valore dell’abbraccio, ma anche scherzato sui dissapori con il capitano azzurro: “Gli avevo detto che avrebbe giocato, che non sapevo quanto avrebbe giocato, ma che sapevo avrebbe deciso la partita.

È una vittoria importante, spero che serva per rasserenare gli animi, all'esterno. Perché all'interno l'abbiamo detto: c'è stata qualche scaramuccia. Ma se le scaramucce servono a mettere energia, come per Insigne, ne facciamo una ogni giorno".