Ancelotti: "Kakà fu una sorpresa. Mi dissero che somigliava a Cerezo, ma era unico"

Anche Carlo Ancelotti è stato intervistato per l'app ufficiale del Milan. L'attuale mister dell'Everton ha ripercorso le tappe della sua storia rossonera e ha parlato soprattutto di Kakà, l'altro protagonista della rubrica : "Non lo conoscevo benissimo, mi sono fidato della società. Mi avevano detto che assomigliava a Cerezo e mi ero fatto un'idea diversa da quella che poi è stata la realtà. Il primo allenamento ha mostrato un giocatore diverso: veloce, con una progressione impressionante. Ad Ancona fu una sorpresa per tutti, un impatto straordinario. È un calciatore che sarebbe moderno> ancora oggi. Sulla trequarti c'erano Rui Costa e Rivaldo, il suo inserimento fu facilitato dall'infortunio di Inzaghi, che mi portò a giocare col doppio trequartista. In quella stagione abbiamo fatto bene, con qualche blackout come a La Coruna".

Preferisco la Coppa: "Il campionato è un percorso lungo, la Champions è uno shock. Da giocatore hai meno responsabilità, da allenatore vincere è molto più appagante. Non ho mai avuto problemi nonostante i tanti campioni".