Ancelotti: "Le alternative alzano il livello. 4-1 che aumenta l'autostima"

L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha commentato anche in conferenza stampa il trionfo di Roma. Questo quanto raccolto da TuttoNapoli.net: "I segnali erano positivi, la squadra s'è allenata bene in settimana, con uno spirito positivo. Queste gare servono per la classifica ma aumentano l'autostima e vincere qui a Roma per noi è importante al di là dei tre punti. Affronteremo un periodo importante, vogliamo essere pronti".

Sulle condizioni degli infortunati: "Hysaj ha avuto un affaticamento all'adduttore, ma niente di che. Mertens ha preso un colpo".

Sulla gestione della gara: "Nel primo tempo potevamo gestire meglio, siamo stati un po' leziosi e abbiamo abbassato il ritmo quando non era necessario. Si poteva fare meglio, come nella ripresa".

Sulla maggiore maturità mostrata nella ripresa. "Sono d'accordo, eravamo delusi per l'1-1, l'atteggiamento poteva essere diverso, avevamo facilità nella costruzione, ma non a concretizzare come invece nel secondo tempo".

Sulle seconde linee: "Chi ha giocato meno è più fresco, più motivato. Verdi ha fatto bene, anche Younes e Ounas quando sono entrati. Stanno aumentando il livello qualitativo della squadra".