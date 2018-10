Ancelotti: "Le previsioni estive? Spesso si va dietro ai nomi mercato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, è ritornato a parlare delle previsioni fatte dai media in estate su una rosa non all'altezza della lotta per lo Scudetto. "In estate si va dietro al nome. Il Napoli ha preso Fabian Ruiz, uno sconosciuto, poi un portiere molto giovane ed è stato facile far pendere la bandiera dall'altra parte. Quando non si cambia tanto, però, ci sono dei vantaggi. Amalgamare i nuovi non è così semplice", ha detto nella chat in redazione a Il Mattino di Napoli.