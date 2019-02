Ancelotti: "Le vittorie? Arriveranno: gruppo giovane, il futuro è roseo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro lo Zurigo, che segna il suo esordio in Europa League: "Emozionato sempre, le partite europee sono sempre così. Siamo qui con molta fiducia. Abbiamo giocato sabato, siamo riusciti a recuperare bene. Ci sarà qualche cambio ma non stravolgerò nulla. Teniamo a questa partita e a continuare questo percorso, che sarà lungo. L'obiettivo è quello di arrivare fino in fondo. Dobbiamo riflettere sul fatto che ci manca il gol fuori casa da 4 partite pur tirando più di tutti. Dobbiamo focalizzare il discorso sull'efficacia. Albiol? Assenza importante, quando gioca è affidabile e sicuro, ha esperienza. Purtroppo aveva un fastidio che lo penalizzava da tanto e abbiamo deciso che fosse giusto procedere con l'operazione. Il ritorno di Chiriches sarà importante, ma ci sono anche Maksimovic e Luperto, che è giovane e merita spazio".

Su Hamsik: "Perdiamo giocatore importante, che ha fatto la storia. Ci sono calciatori che devono continuare sulla sua strada".

Su come si vince in Europa: "Si vince quando hai volontà e gruppo di esperienza. Conta anche la storia. Il nostro obiettivo è quello di vincere, non so quando accadrà ma è nelle nostre corde e ci proveremo già quest'anno. Considerando l'età di questo gruppo il futuro è roseo e non dobbiamo aspettare molto".