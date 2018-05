Ancelotti lunedì a Castel Volturno: ecco chi resta dello staff di Sarri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di lunedì, riporta il Corriere dello Sport, ci sarà un primo contatto tra il nuovo allenatore del Napoli Carlo Ancelotti e il centro sportivo di Castel Volturno, attualmente chiuso per lavori in corso.

Sarà la sede operativa per i prossimi tre anni per Ancelotti e il suo staff, di cui faranno parte anche diversi specialisti già presenti con Sarri: ci saranno infatti Francesco Calzona e Mimmo Bonomi. A questi nomi si aggiungeranno Luigi La Sala, il nutrizionista Mino Fulco (genero del tecnico) e il figlio dello stesso allenatore, Davide, che gli farà da vice.