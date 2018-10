Ancelotti: "Mai fatto così tanto turnover. Hamsik o Diawara cambia poco"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della chiacchierata nella redazione del Mattino, Carlo Ancelotti ha raccontato il suo turnover. "La gestione dei grandi nel gruppo è semplice. La gestione generale è più complicata: io non ho mai fatto una rotazione così ampia come sto facendo qui. La qualità della rosa si equivale: se ho Ronaldo e dietro c'è uno con meno qualità, non faccio una rotazione. Magari ogni tanto lo faccio riposare, ma poi gioca lui. Qui il livello è più competitivo tra ruolo e ruolo. Hamsik o Diawara non mi modifica la struttura del gioco o la squadra, non cambia praticamente niente. La gestione varia da squadra a squadra".