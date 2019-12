© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista del mercato di gennaio, i tifosi dell'Everton sognano in grande. Soprattutto dopo l'arrivo in panchina di Carlo Ancelotti. Ma può la sola presenza del tecnico italiano essere un incentivo per far sì che alcuni giocatori scelgano il club di Liverpool? Questo il pensiero del diretto interessato in conferenza stampa: "Non saprei... non sono abituato a ragionare da solo, voglio parlare col club. Non so se un giocatore vorrà venire qua perché ci sono io, anche se a volte è successo in passato".