© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, a Il Corriere della Sera ha parlato del suo modo di lavorare. "Mi dà fastidio che quando le cose non vanno bene mi dicano "Ah, bisogna usare la frusta, sei troppo buono, troppo gentile e accomodante". Ma dico: i dirigenti al mondo non conoscono come alleno? Non mi puoi prendere e dirmi di cambiare il mio modo non solo di allenare: il mio modo di essere. Perché io sono così e così sono arrivati i successi. Se tu mi dici "Devi usare la frusta!" è sbagliato, è sbagliato. È successo anche al Chelsea, al PSG, ho vinto tanto, lo so, ma i momenti difficili ci sono stati dappertutto. Forse il Milan è stato l'unico posto dove non mi hanno detto: "Usa la frusta!". Perché mi conoscevano".