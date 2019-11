Ancelotti: "Mi sento sempre in discussione. Mercato? Siamo a posto"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara di domani in Champions League contro il Salisburgo: "Il ritiro servirà per festeggiare il mio onomastico (ride ndr), non sono d'accordo ma ha deciso la società. Domani dobbiamo vincere, abbiamo una grande opportunità per passare il turno, dopo di che ci concentreremo sul campionato".

Perché non è d'accordo con il ritiro?

"Non sono d'accordo. Punto".

Con la Roma abbiamo visto un brutto Napoli.

"Abbiamo giocato a bassa intensità e questa squadra non se lo può permettere. È mancata incisività e anche nel partire da dietro non abbiamo fatto bene. Salvo solo 20 minuti in tutta la partita. Per questa squadra è difficile dare continuità, dobbiamo insistere e lavorare su questo aspetto. È inutile parlarne adesso però, dobbiamo concentrarci solo sulla gara di domani".

Il Salisburgo per ripartire?

"L'obiettivo è chiaro, vogliamo passare il turno".

Sente messo in discussione il suo lavoro?

"Fin dal '95 sono stato messo in discussione, poi anche al Parma e alla Juve. Fa parte del mio lavoro".

Parlate di mercato per gennaio con la società?

"Ancora no. Le fasce sono coperte, siamo a posto e non abbiamo nessun problema. Inutile parlare di mercato".