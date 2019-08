© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arkadiusz Milik non prenderà parte alla trasferta di Firenze. L'ha comunicato in conferenza stampa l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti: "Milik ha provato stamattina, ma sente ancora fastidio, s'è allenato poco dopo Ferragosto e quindi preferiamo lasciarlo qui a lavorare. Per il resto la squadra sta bene ed è motivata. E' una stagione importante, vogliamo essere consapevoli di essere forti e competitivi per lottare per vincere".

Sul futuro di Milik, e sulla possibilità che vada all'Inter in uno scambio con Icardi, questo il pensiero di Ancelotti: "Stiamo cercando da tempo di rinnovare il contratto, stanno trattando, questo significa una sola cosa, che vogliamo tenerlo a lungo a Napoli. Questo sgombra il campo da tutte le illazioni. Per noi è importante anche per il futuro, è ancora giovane, ha fatto bene e può fare meglio. Se giocasse da un'altra parte tutti direbbero 'al Napoli serve Milik' ma noi ce l'abbiamo e vogliamo tenerlo".