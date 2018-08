Ancelotti: "Modello il mio Napoli sulle caratteristiche dei calciatori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' da oggi disponibile la seconda parte dell'intervista di Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, al microfono di DAZN.

E' arrivato a Napoli dopo Sarri e a Monaco dopo Guardiola, due squadre molto caratterizzate. Come si entra in certe dinamiche? "Prima di tutto bisogna sempre tenere in considerazione ciò che è stato fatto, il livello di conoscenza dei giocatori. Dopo di che ogni allenatore ha le proprie idee, sul calcio, sul gioco e la filosofia, bisogna cercare poco a poco di portarle, senza buttare ciò che di buono è stato fatto nel passato. Quello c'è, poi la cosa più importante è considerare le caratteristiche dei giocatori: è su quello che devi modellare il sistema e non viceversa".

Che rapporto ha con la pressione? "Solitamente sono calmo e pacato, questo non vuol dire che non ho pressione: c'è chi la manifesta in base al carattere che ha. Per me è la benzina per stare vivo, concentrato e attento, considerare tutti i dettagli. Questa per me è la pressione. E' vero che riesco a staccare, non sono sempre sotto pressione. L'importante è non essere sotto stress".