Ancelotti: "Napoli l'anti Juve? No, non ci interessa essere anti qualcuno"

Non è la sfida a distanza con la Juventus che interessa a Carlo Ancelotti. Alla fine del match contro il Torino vinto 3-1, l'allenatore del Napoli s'è espresso sul tema in questi termini: "Speriamo di essere competitivi nel campionato, come nelle altre competizioni. Non ci interessa essere anti qualcuno, pensiamo a crescere. Poi vedremo, non è che manchi tanto per la sfida". Juventus-Napoli andrà in scena sabato prossimo a partire dalle ore 18.00.