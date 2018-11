© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Radio Kiss Kiss, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha affrontato diversi temi legati alla sua permanenza in azzurro.

Cosa ci dice del cibo di Napoli? "Mi mancheranno sempre i tortellini emiliani, fanno parte della mia cultura e della mia tradizione, ma qui ci trattiamo bene. Ho cominciato a mangiare le pizze, ma non posso farlo tutte le sere. Spero di restare tanto tempo per fare un tour".

Si sente innamorato di Napoli? "Mi piace molto, mi trovo molto bene. E' un bell'ambiente. Ha delle viste uniche".

Proseguirebbe la sua carriera in Cina? "Ad allenare non ci andrei, ma in vacanza sì. Ci sono stato col Bayern per giocare un'amichevole, c'è di meglio".