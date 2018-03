Ancelotti, Nazionale? Vediamo a giugno

'Non ho ancora preso nessuna decisione'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - "La Nazionale? E' una decisione che ancora non ho preso, aspetteremo a giugno": lo ha detto Carlo Ancelotti all'ANSA da New York, a proposito di una possibile chiamata come commissario tecnico degli Azzurri.