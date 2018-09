Ancelotti: "Nell'ultimo quarto d'ora non si è giocato, l'arbitro ci è cascato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha commentato seccato l'atteggiamento della Stella Rossa negli ultimi minuti di gara ai microfoni di Sky: Siamo stati anche un po' sfortunati e non incisivi. Abbiamo perso due punti ma ci mancano altre cinque partite, non dobbiamo essere abbattuti né essere così drammatici né troppo negativi. Vero che non abbiamo saputo segnare, e questo è un peccato. Nell'ultimo quarto d'ora non si è giocato perché sono dei professionisti in questo e l'arbitro a volte ci è cascato".