Ancelotti: "Non bisogna essere uno scienziato per capire che CR7 è più forte degli altri"

Carlo Ancelotti, nella sua intervista a Tiki Taka, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: "Non è mai successo che gli dicessi di non giocare perché è un giocatore più bravo degli altri. Non bisogna essere degli scienziati per capirlo".